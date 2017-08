Un cas flagrant de dumping social… C’est ce que dénonce clairement la CGSP ce mardi. Ce lundi, en effet, un dramatique accident est survenu sur la dorsale wallonne, entre Namur et Liège, à Engis. Un train de voyageurs qui effectuait la liaison entre Liège-Palais et Mons a percuté un ouvrier qui travaillait sur un chantier…

L’homme avait été emmené à l’hôpital et ses jours étaient considérés en danger. Ce mardi, on apprenait son décès.

Si l’auditeur du travail est descendu sur les lieux, Infrabel, la société qui gère l’infrastructure du rail, explique que l’homme travaillait pour un sous-traitant d’une de ses filiales. "Ces travaux devaient être effectués sur le bas-côté afin de moderniser la signalisation. Ceux-ci ne nécessitaient toutefois pas de traverser les voies", a précisé Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel.

Les procédures n’auraient donc pas été respectées.

De son côté, la CGSP Cheminots dénonce cette situation et pointe les économies réalisées par Infrabel. "Pour payer moins cher, on fait appel à des sociétés privées et à des sous-traitants", explique Thierry Moers, secrétaire régional de la CGSP. "Souvent, les travailleurs ne parlent pas français. Ici, l’homme qui est d’origine slovène se trouvait à un endroit dangereux, derrière un treillis jaune. Logiquement, il aurait dû y avoir une couverture de sécurité comme nous l’organisons, avec des indications données pour éviter que le train passe ou avec une vigie qui avertit".

L’homme a été éventré… Ses chances de rester en vie étaient faibles.

Le syndicaliste dénonce encore : "Comment comprendre les consignes ? Avec ce genre de méthodes, on va au casse-pipe. Ce qui arrive est malheureux mais ça met en évidence ce que nous dénonçons depuis des mois, à savoir que le rail sous-traite à des sociétés sans respecter les mesures de sécurité".