Un piéton a été percuté, lundi soir, par un train, à hauteur de l'ancienne gare d'Ensival, à Verviers, a-t-on appris auprès des pompiers de la zone de secours Vesdre Hoëgne et Plateau. Les pompiers étaient encore sur place peu avant 22H00.

Sur son site internet, la SNCB indique que la circulation ferroviaire est interrompue à Verviers-Central et qu'un service de bus sera mis en place entre Pepinster et Verviers-Central. Des retards et des suppressions de train sont possibles.

On ne dispose pour l'heure d'aucune information quant à l'état de santé de la victime.