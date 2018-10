Un quinquagénaire sort son couteau et plante un voisin

Il sera présenté à un juge d’instruction pour tentative de meurtre

On en sait plus sur l’agression au couteau survenue rue Winston Churchill à Bressoux (Liège) vendredi en début de soirée. Il s’agit d’un différend commercial entre deux voisins, différend qui a mal tourné et qui aurait même pu se terminer par un décès, la victime ayant été plantée à trois reprises, deux fois au torse et une fois à la jambe avec un cran d’arrêt. Elle avait perdu 3 litres de sang et a d’ailleurs dû être opérée dans un état critique. Ses jours n’étaient plus considérés comme en danger 24 heures après l’agression, avait cependant précisé le Parquet de Liège.

La victime, âgée de 44 ans, avait vendu à l’auteur, un Liégeois marginalisé de 58 ans, un véhicule lequel n’était manifestement pas vraiment en ordre de rouler selon le quinquagénaire. Les deux hommes, voisins de surcroit, n’ont pas pu s’entendre et une rancœur est née dans le chef de l'auteur qui a planté vendredi soir son voisin.

Il a été privé de liberté et sera présenté dimanche à un juge d’instruction avec demande de mandat d’arrêt pour tentative de meurtre.