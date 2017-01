Le parquet de Verviers a requis vendredi devant le tribunal correctionnel une peine de 10 ans de prison à l'encontre d'un Stavelotain de 44 ans poursuivi pour viols, attentats à la pudeur, corruption de la jeunesse commis sur de jeunes fugueurs.

Il est également poursuivi pour détention de matériel pédopornographique. Le prévenu avait été interpellé en août 2016 après la découverte, à son domicile, de deux jeunes qui avaient fugué. L'enquête allait démontrer que l'un d'eux se présentait régulièrement à son domicile et subissait viols et caresses contre rémunération qui, sur les 18 mois durant lesquels les faits ont été commis, se sont élevées à 9.000 euros.

Le quadragénaire a reconnu à l'audience la moitié des préventions mises à sa charge niant avoir eu un comportement déplacé envers le deuxième jeune découvert à son domicile. Il a également reconnu posséder une collection de photos de jeunes nus, photos qui étaient mises à disposition de ses proies.

Le dossier a révélé que le Stavelotain avait, depuis 2000, des comportements déviants en accueillant à son domicile des jeunes à la dérive. L'habitation s'est aussi avérée une "foire du sexe", comme l'a souligné le parquet qui a dressé la liste du matériel érotique découvert lors de la perquisition.

Le prévenu a admis à l'audience avoir une attirance pour les jeunes et d'avoir mal agi. Le parquet estime que cette remise en question n'est que de circonstance et que son comportement est dangereux et préjudiciable pour les mineurs. Il réclame 10 ans de prison ferme afin de protéger la société.

La défense a plaidé le sursis probatoire et les soins plus opportuns qu'un enfermement longue durée.

Le jugement sera rendu le 3 février.