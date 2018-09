Un Verviétois de 48 ans, dans un état critique depuis le 27 août dernier, est décédé des suites de ses blessures a-t-on appris mercredi auprès du parquet de Verviers confirmant une information de L'Avenir.

Le quadragénaire avait été frappé à une seule reprise par un ami alors qu'il se trouvait avec ce dernier dans un café situé place de l'Abattoir à Verviers. Une violente dispute avait éclaté le 27 août entre 22 et 23 heures entre les deux Verviétois de 48 et 53 ans. Tous deux se trouvaient dans un état fortement alcoolisé au moment des faits. Pour une raison que l'enquête devra déterminer, le quinquagénaire a donné un violent coup de poing à son ami qui est tombé au sol inconscient.

Le suspect s'est montré particulièrement violent envers la clientèle présente et agressif vis-à-vis des secours. Déjà connu de la justice, pour violence entre autres, le quinquagénaire avait été privé de liberté et placé sous mandat d'arrêt pour coups et blessures, une qualification qui pourrait être revue et se muer en coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Sa détention avait d'ailleurs été prolongée d'un mois lors de sa comparution le 31 août dernier devant la chambre du conseil de Verviers.