Cette nuit, une auto-pompe des pompiers de la zone Hesbaye s’est retrouvée sur le flanc lors d'une intervention à Ambresin dans la province de Liège. Il était 5 h 13 lorsque les pompiers de cette zone ont été appelés à intervenir sur un accident de la route qui venait de se produire sur la rue de Hannut. Selon les premières informations, il s’agissait d’un accident avec une voiture seule en cause et le conducteur aurait été bloqué dans son véhicule. Etant donné cette seconde donnée, les hommes du feu se sont rendus sur place avec une auto-pompe pour réaliser la désincarcération de la victime…

Les pompiers se sont rendus sur place le plus rapidement possible. Mais dans leur progression, dans un virage, leur véhicule a glissé car la route était froide et grasse. L’auto-pompe a versé sur le flanc. Heureusement, les pompiers qui se trouvaient dans le véhicule n’ont pas été blessés. A l’heure d’écrire ces lignes, le véhicule des pompiers est toujours sur le flanc. Les hommes du feu attendent l’intervention d’une grue pour le remettre sur ses roues. Comble de l’ironie, il s’est avéré que l’automobiliste n’était en réalité pas coincé dans son véhicule. Il a été pris en charge par le véhicule des pompiers et conduit à l’hôpital. On ignore si ses jours sont en danger.