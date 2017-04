Le tribunal correctionnel de Liège vient de reconnaître la responsabilité la plus forte de l’ASBL Enseignement Catholique de Hannut dans un accident mortel survenu au collège Sainte-Croix et Notre-Dame. "Le tribunal a également relevé la faute dans le chef du directeur de l’ASBL mais le tribunal estime que la faute la plus grande a été commise par la personne morale", a indiqué Me Jean-François Dister, avocat de l’ASBL.

Le directeur bénéficie de la circonstance absolutoire spéciale et est donc acquitté tandis que l’ASBL bénéficie d’une suspension du prononcé.

Le 31 décembre 2014, Etienne Lebon, le responsable des ouvriers d’entretien, a perdu la vie. Il se trouvait dans les combles de l’établissement avec un ouvrier sur des panneaux en bois aggloméré qui reposaient sur des madriers, servant de plafond. "La structure n’était pas très solide mais Etienne avait l’habitude d’y travailler", a indiqué l’ouvrier qui l’accompagnait. "J’ai entendu un craquement. Etienne m’a appelé mais il était malheureusement trop tard pour que je puisse faire quoi que ce soit. Il était déjà passé à travers le plafond, je n’ai pas vu la chute."

L’homme a fait une chute de plus de quatre mètres et a atterri sur une chaise en contrebas. Les secours n’ont rien pu faire. Le tribunal a relevé que la victime devait intervenir sur le plafonnier pour nettoyer et isoler l’endroit. Elle devait accéder au grenier, traverser celui-ci sur la longueur de la salle de classe dans laquelle elle est tombée, pour accéder au plafonnier. "La configuration des lieux ne permettait pas un homme de se tenir debout", a relevé le juge. "Il fallait progresser en prenant appui sur les chevrons. Il n’y avait pas d’électricité à cet endroit il fallait donc être muni d’une lampe de poche."

Il s’agissait de travail de finitions après le placement de Led qui ont remplacé les anciens néons.

Le juge a souligné qu’il n’était pas contestable et qu’il n’était pas contesté qu’aucune analyse de risque préalable à l’exécution de ce chantier n’avait été réalisée.