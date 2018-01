Les pompiers de la zone Vesdre Hoëgne et plateau sont actuellement en intervention sur un incendie à Soumagne dans l’an province de Liège. Les hommes ne du feu luttent contre un feu qui s’est déclaré au numéro 137 de l’an rue du Peuple.

Les pompiers de Herve sont sur place avec une autopompe, une échelle et une citerne. Les pompiers de Battice interviennent avec une autopompe et une citerne. Un officier est également sur place. On ignore pour l’instant l’étendue des dégâts.