Une nonantaine d'interventions des pompiers en province de Liège

Pompages nombreux depuis le début d'après-midi



Lorsque les vannes célestes se sont ouvertes, les pompiers des différentes zones ont été fortement sollicités. Les premiers appels ont débuté vers 13h30 en région liégeoise et vers 14 heures à l'Est de la Province. Au total, une petite septantaine d'interventions comptabilisées sur ces deux zones fortement impactées durant près de deux heures puisque les différents corps annonçaient une situation stable et sous contrôle en milieu d'après-midi.

Les pompiers de la zone de Liège ont dû intervenir une cinquantaine de fois pour des pompages. Essentiellement sur la zone d'Esneux-Tilff mais aussi à Flémalle. Caves et garages y ont été inondés. Les pompiers de la zone Vesdre Hoëgne et Plateau ont été appelés pour une vingtaine d’interventions, principalement pour des pompages. Plus de la moitié dès intervention ont été sur la commune de Verviers. Une vingtaine de pompiers étaient en intervention.

En région hutoise, les communes de Nandrin Wanze, Huy et Amay ont été les plus impactées. Pompages de caves mais aussi nettoyage de routes en raison de caniveaux obstrués rendant ainsi la circulation difficile sur des chaussées inondées.