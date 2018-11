Une septuagénaire grièvement blessée lors d'une collision sur l'E40 à hauteur d'Hognoul

Une conductrice a fait un demi-tour sur l'autoroute et a provoqué un grave accident impliquant au total quatre véhicules

Samedi en début d'après-midi, une conductrice âgée de 75 ans a manifestement loupé l'embranchement autoroutier qu'elle devait prendre dans l'échangeur de Loncin en venant de Bruxelles. Elle a alors décidé d'effectuer un demi-tour sur… l'autoroute. Une manœuvre évidemment très risquée et qui a eu des conséquences graves puisqu'elle a percuté pas mois de trois véhicules.

On dénombre trois blessés légers et un blessé grave dont le pronostic vital est engagé. Il s'agit de la septuagénaire qui a été touchée au col du fémur. Le Parquet a été avisé des faits. Les conducteurs ont du souffler et aucun d'entre eux n'était positif. Des témoins ont confirmé que la conductrice était seule en faute, a assuré le Parquet de Liège.