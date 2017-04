On est passé à deux doigts d'un véritable carnage dans cette ferme de Welkenraedt. Ce vendredi midi en effet, la police a été appelée dans cette exploitation agricole où une bagarre avait éclaté. Sur place, pas moins d'une dizaine d'adultes... et 16 enfants.





Au centre de la polémique, ces animaux prêtés par Fortunato à son frère, Pascal, 29 ans, qui réside à la ferme. Depuis un certains temps toutefois, Fortunato a appris que Pascal traitait mal son pôney, son âne et son shetland, n'hésitant pas à les frapper avec la partie plate d'une hache. Bien décidé à reprendre ses animaux, Fortunato a décidé de se rendre chez son frère, non sans prévenir des amis. Parmi eux, un certain Vincent, 40 ans. Une fois tout le monde sur place, le ton est logiquement monté et une bagarre a éclaté entre les deux frères... Pascal était muni d'un grand couteau. Observant la scène, Vincent a décidé de retirer Fortunato des griffes de Pascal. C'est alors qu'il a eu le bras littéralement transpercé. Furieux, il s'en est alors pris à Pascal, le rouant de coups, violents, au visage. Anna, la soeur de Pascal et Fortunato, est alors intervenue, à l'aide d'une fourche, pour arrêter le massacre... mais Vincent l'a repoussée violemment. Fortunato a alors eu la bonne idée de s'en prendre à Vincent, en tentant de l'étrangler avec une chaîne. Tout cela, sous le regard des enfants.





La police a finalement pu calmer tout ce petit monde. Pascal et Vincent ont été déférés au parquet de Liège. Deux mandats d'arrêts ont été requis, respectivement pour tentative de meurtre et coups et blessures volontaires.