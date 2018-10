Rien n'est fait... ce mardi après-midi, ce mardi soir et ce mercredi matin, Willy Demeyer a reçu dans ses bureaux les trois autres formations politiques, potentiels partenaires de majorité pour les six prochaines années. Résultat: pas de fumée blanche car, comme on peut le supposer, le choix est plus complexe que jamais pour le PS qui, s'il perd des plumes, reste de loin le premier parti en Cité ardente avec 17 sièges, contre 10 au MR, 9 au PTB et 8 pour Vert Ardent. Pour assurer la majorité, 25 sièges sont suffisants mais pour garantir une certaine stabilité, une majorité de 27 sièges (au moins) est à privilégier. Raison de l'impasse puisque seul le MR peut fournir cette stabilité, alors que Liège a majoritairement voté à gauche. "Si c'était facile, ce serait déjà fait", nous confiait donc ce mercredi Willy Demeyer.

Comme le veut la logique, ce sont les trois formations "fortes" que le bourgmestre a rencontré en premier mais, déjà, il annonce que tant le CDH que Vega ou Défi, (3, 1 et 1 sièges), seront invitées à la Violette, "cette semaine". Avant une deuxième semaine de pourparlers.

"En effet, puisque l'hypothèse d'une tripartie est désormais abordée", confirme Willy Demeyer, "nous devons rencontrer tout le monde". À ce stade, "je n'exclus donc rien", précise-t-il encore. Rien, même si certaines alliances semblent déjà avoir du plomb dans l'aile.

Interview complète dans la DH de ce jeudi.