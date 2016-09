Yves abat le chien du copain de son ex !

J.-M. C. Publié le mercredi 07 septembre 2016 à 06h44 - Mis à jour le mercredi 07 septembre 2016 à 06h48

Liège

Voilà quelques mois qu’Yves, un Verviétois de 48 ans, ne se sent pas bien dans sa peau. Dépressif, il se réfugie parfois dans l’alcool. Une situation qui a eu raison de sa relation amoureuse.

L’homme a alors acheté un fusil sur une brocante, une arme équipée d’un silencieux. Dans son esprit, dit-il, c’était pour en finir avec la vie. Mais l’homme a plutôt entrepris de se venger de son ex qui, depuis la rupture, a un nouvel ami.

Ainsi, lundi après-midi, le Verviétois s’est rendu dans un parc public de Dison, un parc que son ex-amie a l’habitude de fréquenter. Pour l’occasion, Yves avait démonté son arme avant de la placer dans un sac à dos.

Une fois sur place, il a remonté son arme, l’a équipée du silencieux et a procédé à deux tirs d’essai qui sont passés inaperçus… Il s’est ensuite dissimulé dans le parc et a attendu son ex.

Pour quoi faire ? Il affirme ne pas le savoir vraiment. Mais, vers 16 h, lorsque la dame est arrivée dans le parc avec son nouvel ami et le petit chien de ce dernier, Yves s’est rué vers eux, l’arme à la main. À ce moment, le couple et le petit chien étaient sur un banc.

L’homme a pointé son arme vers l’animal et l’a abattu. Il a ensuite tourné les talons et a pris la fuite.

L’alerte a immédiatement été donnée et le tireur a été interpellé alors qu’il s’était caché dans un buisson du parc.

Comme il semble évident qu’Yves ne voulait pas tuer son ex ou l’ami de cette dernière, la tentative de meurtre n’a pas été retenue. Le Verviétois, qui a déjà été condamné pour des coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a donc été privé de liberté pour détention d’arme prohibée et infraction sur la loi relative à la maltraitance animale.