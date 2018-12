Le dossier a été surnommé par l'association Animaux en Péril comme celui de la « Ferme de l'horreur ».

Le 13 décembre 2016, suite à une descente des unités de bien-être animal dans une ferme d'Isle-le-Pré (Bastogne), l'association de défense animale a été sollicitée pour recueillir 8 bovins. Des cadavres jonchaient l'exploitation de bêtes de cet élevage viandeux. La situation est décrite par Animaux en Péril : étables dans lesquelles sont détenus des dizaines de vaches, bœufs, veaux et taureaux dans des conditions sanitaires et de bien-être totalement inacceptables, fange composée d’urine et d’excréments, animaux attachés dont certains n’ont pas accès à l’eau alors que d’autres ne bénéficient d’aucune lumière naturelle, vaches sont cachectiques (maigreur extrême) ou infestées de parasites,...

L'enquête a laissé apparaître que 520 bovins étaient décédés dans l’exploitation en l'espace de 5 ans. L'agriculteur pratiquait en outre lui-même des césariennes ou coupait les cornes de ses bêtes à la disqueuse sans anesthésie. Ceci, en plus de maltraitance animale, étant considéré comme une pratique illégale de la médecin vétérinaire. Le parquet a bien évidemment initié des poursuite envers les agriculteurs - mari et femme – pour une quinzaine de préventions au total. Le dossier était fixé ce mardi devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau. Mais le couple de prévenus ne s'est pas présenté. Au contraire d'Animaux en péril, de l'Union professionnelle des vétérinaire et de l'Ordre des médecins vétérinaires ; tous trois parties civiles. Jean-Marc Montegnies, président d’Animaux en Péril se satisfaisant de voir ces instances officielles aussi partie civile pour avoir plus de poids dans la procédure.

A l'audience, il a évoqué l'une des « affaire les plus sordides qu'il ait eu à connaître en 25 ans ». Du côté du parquet, le substitut parle d'images de la descente « donnant quasi la nausée ». Un an de prison est requis contre l'agriculteur et 8 mois envers son épouse. Le ministère public réclame aussi une décision d'interdiction de détenir des animaux la plus longue possible. Jugement le 15 janvier.