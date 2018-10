Les pompiers de Vielsalm et de Burg-Reuland ainsi que le Smur de Saint-Vith sont intervenus.

GOUVY Un accident grave s’est produit ce mardi vers 14 h 15, entre Beho et Deiffelt, dans la commune de Gouvy. Une automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule à cause de la neige et a percuté la voiture qui venait en sens inverse. La conductrice ainsi que la dame qui conduisait l’autre véhicule ont été sérieusement blessées. L’une est originaire de Seneffe, l’autre de Durbuy. Leurs jours ne seraient toutefois pas en danger. Les pompiers de Vielsalm et de Burg-Reuland ainsi que le Smur de Saint-Vith sont intervenus. La nationale 68 a été fermée pendant une heure et demie. La police de la zone Famenne Ardenne a dressé le constat.