Dimitri Herman , le frère de l'auteur de l'attentat perpétré fin mai à Liège, a été interpellé mardi après-midi après le braquage d'un magasin de Forrières, dans l'entité de Nassogne.





L'enquête doit désormais déterminer s'il est l'auteur d'un autre braquage commis la veille à Saint-Hubert, rapporte le parquet du Luxembourg. Les enseignes "Déma" de Saint-Hubert et Forrières ont été la cible de braquages lundi et mardi après-midi. Interpellé mardi à l'issue du second braquage, le suspect principal est Dimitri Herman , rapportait l'Avenir du Luxembourg mercredi matin.





Il a été inculpé de vol avec violence pour le second braquage. Mais l'enquête doit encore déterminer s'il est l'auteur du braquage commis la veille à Saint-Hubert.





"Les deux braquages ont été commis selon des modes opératoires différents", commente Sarah Pollet, magistrate de presse au parquet du Luxembourg. "Dimitri Herman a été entendu mercredi après-midi par le juge d'instruction, placé sous mandat d'arrêt et inculpé de vols avec violence pour le braquage de Forrières. Il est en aveu. Mais nous devrons encore effectuer des vérifications pour déterminer avec certitude s'il est l'auteur du braquage de Saint-Hubert".