Dimitri Herman, le frère de Benjamin Herman, le tueur de Liège, a été interpellé pour le braquage des magasins Dema et Saint-Hubert et Forrières, qui ont eu lieu mardi coup sur coup, rapporte l'Avenir.

Deux auteurs ont été interpellés, dont Dimitri Herman. Dans les deux cas, les auteurs se sont enfuis avec les tirroirs-caisses.

Le 20 juin dernier lors d'une conférence de presse, Dimitri Herman précisait ceci : "Je n'ai rien à me reprocher. J'ai fait des bêtises dans ma vie, mais je suis revenu sur le droit chemin. J'essaie de me construire tous les jours. Je travaille, j'ai un enfant et je veux en finir avec le passé".

Au sujet de son frère, il disait : "Cela faisait trois ans que l'on ne s'était plus vu, ni même téléphoné. Je vous l'ai dit, je veux partir de l'avant et construire ma vie. On s'est disputé à l'époque parce que Benjamin n'avait pas la même vision des choses que moi."