Deux individus ont été privés de liberté. L’un d’eux n’était pas rentré d’un congé pénitentiaire.

Vendredi, en fin d’après-midi, une spectaculaire course poursuite s’est engagée au départ de Bertrix où une voiture suspecte a été repérée par la police. Le véhicule, une Opel Corsa, avait à son bord, le conducteur, né en 1977, et un convoyeur, né en 1996. A la suite d’une première tentative d’interception, le conducteur ne s’est pas arrêté et plusieurs barrages ont été installés plus loin. Ils ont été forcés. Les fuyards ont pris la N 89 à contresens puis, après un passage à Libramont, sont montés sur l’autoroute E 411, en direction de Namur. Ils sont ensuite sortis à Transinne, où se trouvait un autre barrage et ont à nouveau tenté de le forcer.



Un policier de la zone centre Ardenne a ouvert le feu. Un coup de semonce, tiré vers le bas du véhicule. La voiture s’est arrêtée quelques centaines de mètres plus loin. Les deux individus, connus de la justice, ont été interceptés vers 17 h 55. L’un d’eux était recherché pour ne pas être rentré de congé pénitentiaire. Le conducteur est originaire de la province de Luxembourg. Privés de liberté, les deux hommes seront présentés ce samedi à un juge d’instruction. Si aucun blessé n’est à déplorer, un policier a failli être renversé.