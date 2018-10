Ils se sont introduits dans une habitation à Arlon. Les propriétaires ont donné l’alerte.

Vendredi, à Arlon, la police a procédé à l'arrestation de deux adolescents, âgés de 12 et 15 ans, d'origine roumaine, parlant bien le français, mais sans attache en Belgique. Ils ont été surpris en flagrant délit de vol dans une habitation. Les propriétaires étaient présents à l'intérieur et ont donné l'alerte. Ces deux mineurs d’âge sont soupçonnés d'avoir commis d'autres vols dans la région et ont été privés de liberté.