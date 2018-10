Marie-Eve Hannard, 34 ans, pour le CDH, et Claudy Thomassint, 45 ans, pour le PS.

PROVINCE A la suite de l’accord de majorité conclu, mercredi, entre les négociateurs CDH et PS, les députés provinciaux viennent d’être désignés. Au CDH, Bernard Moinet, 64 ans, de Bertogne, rempile avec le budget, les finances, la sécurité, l’économie, l’emploi, l’agriculture et la supracommunalité. Marie-Eve Hannard de Libramont, deviendra, à 34 ans, députée provinciale avec en charge le développement durable, le tourisme, les ressources naturelles, les forêts, les services techniques, les cours d’eau et les bâtiments, ainsi que les relations avec le CER et ses filiales. Le bourgmestre de Vielsalm, Elie Debblire, a été confirmé comme chef de groupe. La présidence du conseil provincial reviendra à Jean-Marie Meyer. Quatre nouveaux conseillers provinciaux CDH feront leur entrée le 26 octobre prochain : Carine Bonjean, Coralie Bonnet, François Kinard et Christiane Kirsch. Au PS, la députée Nathalie Heyard, 45 ans, de Musson, rempile. Claudy Thomassint, 45 ans, 1eréchevin à Paliseul, a été désigné député provincial avec 75 % des voix. A la commune de Paliseul, son premier suppléant de 2012 lui succèdera, dès la fin octobre. En décembre, il cèdera son siège scabinal à Stéphane Dauvin, alias Stédo. Les nouveaux conseillers provinciaux au PS sont Malika Sonnet, Stéphane De Mul et Nicolas Beaumont.