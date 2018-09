Selon nos informations, c'est mardi, lors d'une conférence de presse que Jean-Pierre Lutgen devrait confirmer qu'il occupera une place sur une liste commune (MR-PS-Défi-Ecolo), alternative au CDH. Ce qui annonce donc forcément un choc direct avec son frère Benoît, bourgmestre de la ville et président du CDH.

Les frères Lutgen ne seraient donc pas sur la même liste. Benoit Lutgen, l'actuel bourgmestre de Bastogne, emmène "la liste du Bourgmestre CDH" face à une liste Citoyens + qui a pour objectif de renverser la majorité absolue actuelle.

La rumeur était dans l'air depuis quelques temps. Rumeur renforcée par un déplacement du président de Défi Olivier Maingain à Bastogne, lequel avait rendu visite à Jean-Pierre Lutgen.

Cependant, le Code wallon empêche deux parents jusqu’au deuxième degré de siéger dans un même conseil communal. Donc – hypothèse –, si Jean-Pierre Lutgen se présente à Bastogne et gagne les élections, non seulement il ravirait la majorité à son frère Benoît, mais il l’éjecterait de l’assemblée. Et si Benoît l’emporte, c’est Jean-Pierre qui serait privé de siège.