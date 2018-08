Depuis le début du mois de juillet, les vols d’objets religieux se multiplient dans les églises en province de Luxembourg. Ils ont été constatés à Wéris (Durbuy), Ambly et Chavanne (Nassogne), Biron (Erezée), Hatrival (Saint-Hubert) et Vaux-Chavanne (Manhay). Les responsables de la fabrique d’église de Vaux-Chavanne ont décidé de tirer la sonnette d’alarme.

"Chez nous, le vol a été commis entre le samedi 14 juillet après 20 h 30 et le mardi 17 après 14 h, précise Joseph Pierret, le secrétaire de la FE. La femme d’ouvrage a constaté que la porte extérieure de la sacristie était entrouverte, alors qu’habituellement elle est fermée et ne peut s’ouvrir de l’extérieur."

La police de la zone Famenne Ardenne a constaté que les voleurs étaient entrés par effraction. Deux verrous ainsi qu’une petite barre de fer ont été fracturés. "Dans le chœur, deux objets de valeur ont disparu : la statue de Saint-Roch et un lutrin en forme d’aigle. Dans la sacristie, des objets de culte tels que calices, ostensoirs et ciboires, rangés dans une armoire, ont été dérobés, soit au total une dizaine de pièces."

Selon le fabricien , les voleurs sont des connaisseurs, peut-être des habitués des lieux. En effet, la seule statue dérobée est celle de Saint-Roch, particulièrement recherchée par les collectionneurs et les amateurs d’arts religieux. "Les voleurs savaient ce qu’ils cherchaient. Ils étaient probablement venus en repérage au préalable. Le plâtre tombé du mur en enlevant la statue a été ramassé et mis dans une poubelle."

En ce qui concerne le montant du préjudice, il n’est pas facile à évaluer. Certains de ces objets se trouvaient dans l’église depuis plus de 150 ou 200 ans. Pour les fabriciens, le préjudice est davantage patrimonial et sentimental. Ils rencontreront le 14 août les autorités communales de Manhay afin de faire le point sur les conséquences financières et budgétaires et d’envisager des mesures immédiates et à plus long terme pour la sécurité des églises de la commune.