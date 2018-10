La commune de Durbuy compte près d’une trentaine de cimetières sur son territoire. Et seulement deux fossoyeurs pour s’en occuper au quotidien. Christophe Boulanger et Étienne Ponsard exercent le métier depuis de nombreuses années. Ce sont eux qui accompagnent les défunts vers leur dernière demeure.

" On s’occupe d’une centaine d’enterrements chaque année, mais aussi de la dispersion des cendres ", expliquent-ils. " Ça peut être très physique. Si nous sommes confrontés à une personne de 150 kg, il faut pouvoir ‘poigner’ dedans. Il arrive aussi que des personnes décédées soient rapatriées de l’étranger en avion. Elles arrivent alors dans un cercueil entouré d’un coffrage en zinc. "

Outre la mise au caveau , les fossoyeurs sont régulièrement amenés à creuser les fosses en pleine terre. Et il arrive que l’artillerie motorisée ne suffise pas. " Dans certains vieux cimetières, les allées sont parfois trop étroites pour les machines ", poursuivent-ils. " On est alors bien obligés de creuser à l’ancienne, avec pioche et pelle. "

Éprouvant, le métier ne l’est pas seulement sur le plan physique. " Au moment des enterrements, on ne peut pas laisser transparaître nos émotions. Et pourtant, on en éprouve ! Je me souviens très bien de l’inhumation de deux petits garçons décédés dans des circonstances tragiques, quand il a fallu descendre un frère, puis l’autre, avec leurs jouets… "

Si les dimensions standards des nouveaux caveaux permettent d’inhumer les corps sans encombre, les anciennes sépultures nécessitent parfois plus de dextérité. Quitte à descendre pour effectuer la manœuvre.

" Il faut se préparer dans ces cas-là. On sait qu’en descendant dans un vieux caveau on risque d’avoir des surprises. Comme de trouver des cercueils éventrés ou des champignons… "

Les fossoyeurs assurent également l’entretien quotidien des cimetières. " On bénéficie heureusement de l’appui d’autres services, comme celui des Espaces verts. Mais, avec l’interdiction des produits phytosanitaires en 2019, il va falloir de la main d’œuvre supplémentaire pour sarcler et végétaliser les allées. On n’y arrivera pas à deux !"