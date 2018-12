La continuité de l’alimentation sera assurée dans le sept communes grâce aux châteaux d’eau.

Le gouverneur de la province de Luxembourg et la Société Wallonne des Eaux viennent d’envoyer un communiqué à la suite de l’incident survenu la nuit de jeudi à vendredi sur une canalisation entre Nisramont et Marche-en-Famenne.

«Les services de la SWDE ont constaté, cette nuit-là, une fuite d’eau dans une canalisation en aval du Barrage de Nisramont », rappellent-ils « Cette canalisation dessert, en partie ou entièrement, les communes de Hotton, Marche-en-Famenne, La Roche-en-Ardenne, Nassogne, Tellin, Wellin et Rochefort. »

Averti dès le lendemain matin, le gouverneur a convoqué une réunion d’analyse de l’événement afin de mesurer les impacts de cette fuite pour le week-end et les conséquences de sa réparation sur la distribution d’eau des communes concernées.

« Grâce à la coordination entre les services de la SWDE et les services d’urgence et d’intervention, en particulier la protection civile, et au prépositionnement de moyens, de nombreuses coupures ont pu être évitées ou compensées rapidement durant tout le week-end. », indiquent-ils. « Certains habitants de la province ont cependant dû composer avec une eau trouble due à la présence de fer mais qui ne présentait aucun risque pour la santé »

Sachant qu’il sera nécessaire de couper l’eau pour procéder à la réparation et vu la technicité de l’intervention, la SWDE a décidé de programmer ces réparations durant la nuit de lundi à mardi. L’intervention débutera ce lundi à 22h00. A partir de cette heure, la conduite endommagée sera coupée. L’intervention devrait durer huit heures.

La relance de la pression dans les conduites est programmée pour 6h00 ce mardi. Durant toute la durée de l’intervention, la distribution d’eau viendra des châteaux d’eau qui auront été préalablement remplis afin d’assurer la continuité de l’approvisionnement des ménages.

L’objectif est que la réparation et la reprise de l’alimentation par cette canalisation Nisramont-Marche-en-Famenne soit terminée avant que les réserves des châteaux d’eau ne soient épuisées. Le gouverneur et les autorités communales concernées suivent et suivront la situation en temps réel pour être prêts à réagir en cas de difficulté dans l’intervention menée par les équipes de la SWDE.