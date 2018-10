Après avoir été enlevé vendredi dernier par « un commando », le cochon vietnamien se porte bien

Suite et sans doute fin de la saga « Hector » le cochon. Pour manifester leur mécontentement face à la décision prise par les autorités d’abattre tous les porcs contaminés par la peste porcine -ou plutôt susceptibles de l’être- un commando avait mis les grands moyens vendredi passé pour libérer l’animal de son enclos. Hector avait ainsi été enlevé alors qu’il se trouvait dans le parc animalier. Sur Internet, des centaines de personnes approuvent encore cet acte réalisé par ce commando dont on ignore tout. Ce lundi, on ne connait donc pas le nom des auteurs, ni le lieu où Hector se trouve. Le site d’information Shootlux a quand même reçu des nouvelles des ravisseurs qui confirment que l’animal se porte bien. C’est peut-être le principal à retenir…