Le périmètre de sécurité a été levé à 19 h 55. Les personnes évacuées ont pu regagner leur domicile

Tout est rentré dans l’ordre, rue Saint-Roch à Houffalize, où une bombe de la Seconde Guerre Mondiale a été découverte, ce vendredi après-midi, lors de travaux de terrassement d’une nouvelle habitation, par la firme Simon de Wibrin. Le Service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs a réussi à désamorcer la bombe (voir photo) contenant 125 kg d’explosifs, probablement larguée par un avion lors du bombardement de la ville. Le périmètre de sécurité, qui englobait la rue Saint-Roch et une partie des rues de La Roche et de Libramont, a été levé à 19 h 55. Les habitants qui avaient été évacués – ils étaient entre 100 et 150 – ont pu regagner leur domicile. A la suite de cette découverte, de nombreux services sont intervenus. Les policiers de la zone Famenne Ardenne étaient entourés des pompiers de Houffalize et de Bastogne. Le commandant de la zone de secours, Stéphane Thiry, de même que le bourgmestre de Houffalize, Marc Caprasse, se sont également rendus sur place. Selon le bourgmestre, il arrive régulièrement que des munitions de la Seconde Guerre mondiale soient retrouvées lors de travaux de terrassement dans sa commune.