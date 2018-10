Un homme d’une cinquantaine d’années est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Marche pour avoir agressé une infirmière qui tentait de lui venir en aide. Les faits remontent à juillet 2017. Admis à l’hôpital suite à un excès d’alcool et de médicaments, le prévenu s’en est pris au personnel soignant. Dont une infirmière à qui il a fracturé le doigt.

"De nouveau hospitalisé pour un problème d’alcool, monsieur a demandé à connaître l’identité de l’infirmière qu’il avait blessée pour lui offrir un bouquet de fleurs afin de s’excuser", souligne le substitut du procureur. "La démarche était-elle sincère ou visait-elle le retrait de la plainte ? Nous n’en savons rien." Le personnel soignant ayant refusé de lui révéler l’identité de leur consœur, le suspect est reparti en promettant de revenir… non pas avec des fleurs, mais avec une arme.

Nouvel incident quelques mois plus tard, dans un cadre familial cette fois. Alors qu’il se trouvait au domicile de sa sœur, le quinquagénaire a tenté de se suicider en incendiant le bâtiment. Il a répandu du pétrole dans la maison avant d’essayer d’y mettre le feu. En vain. Il a alors entrepris de tout démolir à l’intérieur. Quand les policiers sont arrivés pour l’interpeler, il a lancé un ordinateur et une poêle dans leur direction. L’intéressé doit répondre de coups et blessures, rébellion et dégradation.

Le parquet réclame des peines distinctes de 10 et 15 mois, sans s’opposer à un sursis probatoire. "Ces deux épisodes relèvent d’un même contexte", souligne l’avocat de la défense, qui sollicite une peine unique de probation. "Nous avons affaire à quelqu’un en dépression, qui vit très mal sa situation. Cela donne un cocktail détonnant à base d’alcool et de médicaments. Monsieur s’est depuis lors installé à Seraing pour fuir le milieu marchois." Jugement le 7 novembre.