Le feu a pris ce vendredi vers 5 h. Les habitants des maisons voisines et des scouts évacués

Ce vendredi, vers 5 h, le feu a pris dans les établissements Thermilux à Noville le long de la nationale 30. Les pompiers de Bastogne, arrivés rapidement sur place, ont été rejoints par leurs collègues de Vielsalm, Erezée, Arlon, La Roche-en-Ardenne et Houffalize. Le plan rouge a été déclenché par les pompiers de la zone de secours Luxembourg. Le bâtiment principal a été protégé mais l’annexe dans laquelle le feu a pris a été totalement détruite. « Les maisons voisines ont été évacuées et les services de secours ont demandé aux autres habitants de fermer portes et fenêtres même si les fumées qui se dégagent des entrepôts de cette entreprise de construction spécialisée en isolation ne sont pas toxiques », précise la commune de Bastogne dans un communiqué. « En effet, les matières toxiques et inflammables ont été isolées du feu. Les scouts qui occupaient la salle de village ont été évacués et installés dans l’école du village. Aucun blessé n’est à déplorer. Les services de secours, de police et communaux restent pleinement mobilisés. » Le feu est désormais sous contrôle.