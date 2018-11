Ses colistiers, Jocelyne Olivier, Isabelle Leclercq et Jean-Philippe Balon, ne siégeront pas

Comme annoncé dans nos colonnes, plusieurs candidats élus de la liste Citoyens Positifs, ne siégeront pas au conseil communal de Bastogne. Leurs noms viennent d’être dévoilés dans un communiqué. Outre la tête de liste, Jean-Pierre Lutgen, qui en raison de son lien de parenté avec le bourgmestre, ne peut s’asseoir à la table du conseil, Jocelyne Olivier, Isabelle Leclercq et Jean-Philippe Balon seront remplacés par leur suppléant.

Dans l’ordre, en termes de voix de préférence, Nicolas Gérardy, Evelyne Annet, Frédéric Lambert et Florian Baikrich deviendront mandataires communaux. Ils rejoindront, sur les bancs de l’opposition, Jessica Mayon (chef de groupe), Ludovic Moinet, Michel Staes et Philippe Lepinois. « 1983 personnes ont espéré que je puisse m’investir dans la gestion communale », indique Jean-Pierre Lutgen. « Malgré ce beau score personnel, ma démarche, comme celle de mes colistiers, n’a pas été suffisamment bien comprise. La continuité l’a donc emporté sur l’envie de changement. »

Le CEO d’Ice-Watch rappelle que si la loi impose qu’il ne siège pas, il le regrette car il aurait souhaité représenter les personnes qui lui ont fait confiance et apporter des idées novatrices pour l’ensemble de la commune de Bastogne. « Mon attachement à Bastogne reste intact et je suis persuadé que l’on peut faire bouger les lignes par des activités économiques, sociales, culturelles et sportives en dehors de la sphère politique », conclut-il. « Je souhaite à mes colistiers ainsi qu’à l’ensemble du conseil communal, six belles années de développements harmonieux pour Bastogne et ses villages. »