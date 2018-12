Les créanciers de la SPRL La Plaza ont obtenu gain de cause. Condamnée par le tribunal de commerce de Neufchâteau, dans les jugements rendus les 2 et 29 juin, la société vient d’indemniser l’entreprise de construction de Bastogne et la menuiserie grand-ducale, basée à Wiltz, qui avaient porté l’affaire en justice.

On se souvient que des factures de plus de 100 000 euros n’avaient pas été réglées. "Nous avons, enfin, été payés, et par conséquent, le litige a pris fin, commente l’entrepreneur Bastognard. Le jugement rendu démontre, d’une part, que les travaux ont été effectués dans les règles de l’art, d’autre part, qu’aucune malfaçon n’a été constatée au niveau de la stabilité du bâtiment comme certains le prétendaient."

L’entrepreneur ajoute qu’il espère à présent finir les travaux. "L’ascenseur, entièrement vitré, fonctionne mais l’habillage extérieur n’est pas terminé, précise-t-il. J’ai remis une offre afin de clôturer le chantier, mais je n’ai pas encore reçu de réponse."

Force est de constater que, près de deux ans après l’inauguration en grande pompe de la rôtisserie, en février 2017, le projet initial porté par Thomas Meunier et Dominique Gardeur n’est toujours pas opérationnel. Le tea-room ouvert en juillet 2017 a, comme la rôtisserie, fermé le 1er janvier dernier. Quant au lounge bar, au restaurant et à la terrasse panoramique, annoncés à grand renfort de bâches publicitaires, ils n’ont pas ouvert leurs portes. Une situation que déplore Alain Gaussin, le président de l’association des commerçants de Bastogne.

"Ce bâtiment inoccupé depuis un an donne une mauvaise image au centre-ville, regrette-il. Sur la place Mac Auliffe, les cellules vides se font rares. Mis à part l’ancienne librairie et La Plaza, les surfaces commerciales sont toutes occupées."

Alain Gaussin le regrette d’autant plus qu’il reçoit des demandes d’enseignes intéressées par cette localisation stratégique. "L’association des commerçants n’est pas tenue au courant des intentions de Thomas Meunier et de Dominique Gardeur. Le projet initial se concrétisera-t-il ? Le bâtiment sera-t-il vendu ou mis en location ? Nous n’en savons rien", conclut-il.

Du côté de la SPRL La Plaza, rien ne filtre au sujet de la future affectation de l’immeuble.