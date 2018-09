Après avoir été reporté d'une semaine afin de ne pas congestionner le trafic, le chantier de réhabilitation de l'E411/E25, entre Arlon et Sterpenich, en direction du Grand-Duché du Luxembourg, débute bel et bien ce lundi, indique la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico). Il pourrait durer jusqu'au printemps prochain.

Le report du démarrage des travaux avait été décidé début septembre, à la suite du retard d'un autre chantier, sur la ligne ferroviaire entre Arlon et Luxembourg, durant lequel les trains étaient remplacés par des bus. Ces nouveaux travaux routiers visent à réhabiliter le revêtement de l'autoroute E411/E25 sur un tronçon de 11 km, entre Arlon et Sterpenich, en direction de Luxembourg. Environ 40.000 véhicules passent par là quotidiennement, dont 10.000 poids lourds et de nombreux travailleurs transfrontaliers. Toutes les bretelles des différents échangeurs présents entre Arlon et le Grand-Duché seront réhabilitées dans le même temps, tout comme les parkings des aires de Hondelange et de Sterpenich.

Pendant toute la durée du chantier, la circulation sera réduite à une seule bande dans chaque sens et le trafic vers le Luxembourg sera basculé sur les voies en direction de Bruxelles. La vitesse sera limitée à 90 km/h en direction de la capitale et à 70 km/h vers le Grand-Duché. Tout sera mis en œuvre pour clôturer ce chantier à la fin de cette année si les conditions météorologiques sont favorables, assure encore la Sofico. En cas contraire, il devrait être terminé au plus tard au printemps 2019, avec une réouverture des voies dans chaque sens pendant la période hivernale.