Le 3e échevinat revient à Marc Jeusette. La présidence du CPAS a été attribuée à Aline Lebrun.

VIELSALM - Le nouveau collège communal de Vielsalm vient d’être présenté. Le bourgmestre Elie Deblire rempile. Ses compétences ? Etat civil, zone de secours, personnel, aménagement du territoire, économie, économie sociale, mobilité, logement, relations avec les autorités subsidiantes, ADL, CMH, intercommunales, P.C.S. en partenariat avec la présidente du CPAS.

Le premier échevin, Thibault Willem, s’occupera des finances et du budget, des travaux, des bâtiments, y compris les infrastructures sportives et touristiques, des véhicules et du matériel, du patrimoine, des cimetières, de l’épuration et de l’égouttage, des relations avec la SWDE, des cours d’eau et de la transition numérique.

La deuxième échevine, Anne-Catherine Masson, aura en charge la culture, la bibliothèque publique et la ludothèque, l’académie de musique, le tourisme, les jumelages, la communication et l’information, les associations, les fêtes, le folklore et les cérémonies, les commémorations patriotiques et le devoir de mémoire, la santé mentale et préventive, la jeunesse y compris le CCCJ et les stages des jeunes.

Le troisième et nouvel échevin, Marc Jeusette, s’occupera de l’enseignement, de l’accueil extrascolaire et des garderies scolaires, de la COPALOC, de l’école des devoirs, de la présidence de la CCA en collaboration avec Aline Lebrun, des sports, du développement durable, du commerce équitable, de l’environnement, de la transition, des énergies, du camping de Grand-Halleux et de la piscine.

Le quatrième échevin, Philippe Gérardy, aura en charge l’agriculture, la présidence de la commission agricole, le bien –être animal, les forêts, la chasse et la pêche, le développement rural, la coopération, les cultes et la laïcité.

La nouvelle présidente du CPAS, Aline Lebrun, recevra, outre l’action sociale, des compétences scabinales, en l’occurrence, les aînés et personnes handicapées, la famille, la petite enfance, le conseil communal des enfants, le P.C.S. en collaboration avec le bourgmestre.

Les conseillers au CPAS ? Anne Klein, Hervé Midré, Simon André et Marie-Françoise Collas.