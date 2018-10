Samedi soir, le centre de Marche plongera dans le noir à l’occasion de la Nuit de l’Obscurité, le temps d’une balade découverte sans lumières commentée par le Musée de la Famenne.

De quoi découvrir les curiosités de l’intramuros sous un angle nouveau, loin du rayonnement des réverbères. L’éclairage public du centre historique sera en effet coupé de 19h30 à 20h45 environ. La soirée se poursuivra au centre culturel où Récupel – association qui organise la collecte et le traitement d’appareils électro usagés et de lampes – finance l’installation de trois nouveaux points lumineux. Une façon pour l’ASBL de saluer les performances des Marchois en termes de recyclage des ampoules usagées. Championne luxembourgeoise en la matière, Marche figure également sur le podium belge pour l’élimination correcte des ampoules.

« En 2017, la moyenne belge était de 1,59 lampe par habitant, la moyenne wallonne de 1,33. Les habitants de Marche-en-Famenne ont collecté en moyenne plus de 2 ampoules par habitant, soit 27% de mieux que la moyenne nationale et 52% de mieux que la moyenne wallonne », souligne l’ASBL. En 2017, Récupel a collecté plus de 38 millions d’appareils électriques ou électroniques à l’échelle du pays. « En termes de poids, le nombre de tonnes d’électro que la population belge a collecté a légèrement diminué par rapport à l’année précédente. Cette nouvelle tendance résulte, entre autres, du fait que les appareils électro deviennent de plus en plus compacts et légers. » Le nombre d’appareils collectés a par contre augmenté de plus de 17%, passant de 32 en 2016 à plus de 38 millions en 2017.