Des caves inondées et des arbres sur la chaussée dans une dizaine de communes ce week-end

PROVINCE - Les fortes rafales de vent et les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la province de Luxembourg, ce week-end, on fait des dégâts dans une dizaine de communes. Les pompiers de la zone de secours Luxembourg totalisent une cinquantaine d’interventions. « Les pompiers sont intervenus principalement pour des caves inondées et des arbres tombés sur la chaussée », explique-t-on au dispatching provincial. «La Semois Moyenne est en pré-alerte de crue, dans la commune de Chiny, mais la situation ne nécessite pas actuellement le recours aux sacs de sable pour protéger les habitations. » Les interventions se sont déroulées, samedi et dimanche, dans les communes d’Arlon, d’Etalle, de Bertrix, de Florenville, d’Erezée, de Vielsalm, de Saint-Hubert, de Paliseul et de Neufchâteau.