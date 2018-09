La pluie n’a toujours pas cessé dans le sud de la province. Certaines régions boisées ont plus souffert que d’autres.

C’est notamment le cas du côté de la frontière française (à proximité d’Aubange - et aussi non loin de Carignan, sur la nationale venant de Florenville), la N30 entre Bastogne et Pommerloch/Wiltz ou encore en sortant de Libramont (le village de Freux) et sur la route d’Halanzy vers Virton.

On ne dénombre pas encore de gros dégâts mais pas mal d’arbres qui encombrent la chaussée. Les photos sont parfois impressionnantes.