Le tribunal correctionnel de Marche-en-Famenne vient de condamner un jeune couple des environs pour une série de vols à l’étalage.

On leur reproche des vols de bouteilles d’alcool commis fin 2017 dans plusieurs grandes surfaces à Marche, Saint-Hubert et Rochefort. La jeune femme s’était laissé entraîner par son compagnon, délinquant multirécidiviste détenu pour autre cause au moment de sa comparution en juillet dernier. « Monsieur n’a pas encore 30 ans qu’il fait déjà état de 13 condamnations pour vols simples et vols avec violence notamment », soulignait le substitut du procureur du Roi à la précédente audience. « On a un peu tout tenté avec lui. À chaque fois, il sollicite une nouvelle chance en jurant qu’il ne recommencera plus. Et à chaque fois, il se retrouve ici. Sa situation semble un peu désespérée. » Selon son avocat, le jeune homme était toxicomane au moment des faits. « Des bouteilles, il en a revendu plus qu’il n’en a bu, notamment à des commerces marchois. Aujourd’hui, il est sous traitement méthadone. Si tout se passe bien, il devrait pouvoir y mettre fin d’ici quelques semaines. Comme il relève du Tribunal d’Application des Peines, un suivi sera mis en place à sa libération. » Le parquet avait requis 15 mois d’emprisonnement à l’encontre du prévenu. Il en écope finalement de 9. Sa compagne s’en tire avec une peine de travail de 50 heures.