Dimanche matin, un violent incendie s’est déclaré dans un bâtiment de la Place aux Foires, dans le centre de Marche-en-Famenne. Selon les premières constatations, le feu aurait pris au premier étage de ce bâtiment dont le rez-de-chaussée abrite un glacier avant de s’étendre aux niveaux supérieurs.

D’importants moyens ont été déployés sur place pour venir à bout du sinistre et, surtout, empêcher sa propagation aux bâtiments voisins. « À notre arrivée, les trois étages ne formaient plus qu’une torche, explique le commandant des pompiers. « Des flammes sortaient également par l’arrière. Dès cet instant, on savait que la priorité n’était plus d’éteindre l’incendie, mais bien de limitation la propagation des flammes aux bâtiments voisins. » L’intervention des pompiers a finalement permis d’empêcher la transmission du feu à l’immeuble mitoyen. Le bâtiment sinistré est quand à lui totalement détruit. Une personne habitait sur place. Elle a pu s’extraire du bâtiment à temps. On ignore actuellement les circonstances exactes dans lesquelles le feu s’est déclaré.