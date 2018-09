On vous parlait du cochon se trouvant dans la par animalier d’Athus…Il a été enlevé

L’histoire peut prêter à sourire. Hector - le cochon vietnamien qui devait être abattu ce vendredi à cause de la crise de la peste porcine africaine - a…été enlevé. "Un de nos lecteurs nous a appelé pour nous confirmer l’information. C’est un véritable commando qui a agit", peut-on lire sur le site du journal L’Essentiel.



Une pétition avait été lancée ce jeudi par une citoyenne qui voulait éviter que les instances ne tuent sans raison valable cet animal. La population athusienne n’a pas été insensible à cette cause. La pétition a ainsi récolté plus de 3.000 signatures en quelques heures. Hasard ou pas, le chef de file du parti Ecolo (Arlon) était présent…devant l’enclos ce vendredi matin. Ecolo n’a rien à voir dans ce Pignapping ! "Je n’ai rien à voir avec cet enlèvement! Hector était le symbole de ce parc. Il symbolisait les 6.000 porcs sacrifiés. Je voulais simplement montrer mon soutien envers la cause animale et marqué mon désaccord avec cette décision inacceptable d’un point de vue sanitaire. Tout ça pour répondre aux exigences de l’industrie de l’agro-alimentaire', nous a-t-il précisé.