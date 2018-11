Le tribunal correctionnel de Neufchâteau a condamné, jeudi, le chauffeur d'un véhicule Uber et celui qui était présenté comme son passager à trois ans de prison - dont un avec sursis - pour des faits de stupéfiants.

Tous deux se trouvaient à bord d'un véhicule contrôlé, le 1er mars dernier, à Tellin. Une quantité de 10,3 kg de cannabis et 258 grammes de cocaïne avait été retrouvée dans la voiture. Le conducteur disait tout ignorer de la cargaison transportée par son passager et expliquait l'avoir chargé au départ d'un hôtel bruxellois après une demande de course par téléphone. Le passager, en aveux, disait avoir accepté de transporter de la drogue contre de l'argent. Le commanditaire, qui répondait visiblement au numéro de GSM repéré lors de l'enquête, n'a lui jamais été identifié.

Le chauffeur, disant tout ignorer, réclamait son acquittement. Mais le procureur avait mis en avant un nombre important d'appels entre le chauffeur et celui qui était vraisemblablement le commanditaire tant avant la course qu'après. Le numéro du vraisemblable commanditaire n'a plus été utilisé depuis mars. Par son jugement, le tribunal a donc estimé que les deux prévenus avaient joué un rôle actif dans un trafic de drogues.