Les résultats sont à peine tombés que déjà, Yves Evrard (Pour Vous) dénonce une irrégularité dans un bureau de vote. « Nous avons effectivement constaté qu’une dame, qui avait procuration pour voter pour son papa, s’est présentée au bureau de vote mais on lui a dit que son papa avait déjà voté. Quelqu’un était apparemment déjà passé voter pour lui. C’est étrange et étonnant, comme situation. Ça pose question : combien de cas similaires y-a-t-il eu finalement? Je n’en sais rien mais nous préférons vérifier », confiait-il ce lundi matin.







De là à dire qu’on va annuler les résultats et recommencer les votes…. « En tant que parlementaire, j’avais déjà interrogé la Ministre De Bue pour des pratiques douteuses dans le passé. On veut maintenant en avoir le coeur net. On doit le faire pour la moitié de la population qui a suivi notre liste et pour le respect des règles. » Pour Vous a obtenu 41,67% des intentions.