Ce weekend, plus d’une centaine de ménages ont été confrontés à des problèmes au niveau de l’eau de distribution dans la commune de Hotton. De l’eau brune s’écoulant des robinets pour certains, des réductions de débit pour d’autres. En cause : un incident survenu au niveau d’une conduite de la SWDE alimentant plusieurs villages.

« Suite à la diminution des réserves liée à la sécheresse à laquelle l’AIEC, notre fournisseur et gestionnaire des conduites, a été confronté, diverses mesures ont été prises pour éviter la pénurie », explique le bourgmestre de Hotton Jacques Chaplier. « C’est ainsi que les villages de Hotton, Marenne, Menil, Werpin et Hampteau sont désormais alimentés par de l’eau du barrage de Nisramont achetée à la SWDE. Un problème est malheureusement survenu sur la canalisation mère à Halleux. La conduite s’est déchirée, de telle sorte que l’eau fournie par la SWDE est devenue brune. Devant cette situation et par crainte que l’eau ne soit impropre à la consommation, l’AIEC a stoppé le remplissage de ses réservoirs. »

Outre les villages susmentionnés, le quartier des Sarts situé sur les hauteurs de Hotton a quant à lui du composer avec une réduction de débit et de pression. En attendant le retour à la normale, la Protection Civil a organisé la distribution des berlingots d’eau potable dimanche après-midi près de la Maison communale et du Garage Lambert.

La commune de Nassogne connaît aussi des problèmes de distribution d’eau.

“L’entité de Nassogne subit toujours d’énormes perturbations de distribution d’eau en raison de la rupture d’une canalisation importante de la SWDE et il est difficile d’avoir des réponses précises à nos interrogations. Tous les réservoirs de la commune sont impactés et l’eau qui reste disponible est impropre à la consommation.”, indiquait samedi la commune sur sa page Facebook.

Dimanche à 9 h, la commune annonçait que le retour à la normale ne se ferait pas avant mardi. Ainsi, à Ambly, le réservoir est alimenté par des camions, la fourniture d’eau potable se poursuit pour l’ensemble du village en-dessous de la grand route. A Nassogne, la distribution d’eau était toujours fortement perturbée, des berlingots d’eau potable étant disponibles aux ateliers communaux. A Forrières, l’alimentation du réservoir se faisait hier par camions. Les autorités précisent que même si celle-ci est brune ou claire-jaunâtre, elle est néanmoins potable. A Lesterny l’alimentation d’un réservoir se fait par deux camions de 10m3 en continu dans les plus brefs délais. La distribution d’eau potable se faisait en porte à porte. Une citerne d’eau non-potable est mise à disposition.