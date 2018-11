Des défraiements forfaitaires sont prévus pour renforcer la lutte contre la maladie.

Un nouvel état des lieux des analyses effectuées dans le cadre de la gestion de la peste porcine africaine sur le territoire de 63.000 hectares délimité en trois espaces – zone noyau, zone tampon, zone d’observation renforcée - vient d’être communiqué au ministre René Collin. A ce jour, 344 sangliers ont été prélevés dont 296 au sein du périmètre infecté. Parmi ceux-ci, on compte désormais 161 cas viropositifs.

Sur proposition du ministre, le Gouvernement wallon a adopté deux arrêtés. L’un porte sur l’octroi d’un soutien aux ateliers de découpe de gibiers dans le cadre de la prise en charge des carcasses de sangliers chassés sur l’ensemble du territoire wallon à l’exception du périmètre infecté. L’autre accorde un défraiement pour l’évacuation et le transport des sangliers vers le centre de collecte situé à Virton.

« L’essentiel du matériel tels que bâches, gants, désinfectants, est fourni par l’Administration », souligne René Collin. « Toutefois, il importe d’encourager les personnes qui sur le terrain mobilisent leur temps et leur moyen de transport en participant à l’effort collectif d’éradication du virus. Un défraiement forfaitaire de 100 euros, quels que soient le sexe et la catégorie de poids de l’animal, est dorénavant prévu pour la collecte et le transport des carcasses. Cette disposition s’étale sur un minimum de 16 semaines à savoir de novembre à février ».

En ce qui concerne les ateliers de découpe agréés, une compensation de 70 euros par carcasse réceptionnée et transformée est prévue pour soutenir les opérateurs afin de compenser les charges extraordinaires qui leur sont imposées. Cette mesure ne vaut que pour les sangliers chassés en dehors du périmètre infecté de 63.000 ha. Cette subvention exclut de facto les carcasses de sangliers provenant d’un parc à gibier à des fins commerciales. Des contrôles accompagneront cette mesure.