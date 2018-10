Leur nombre ne cesse d’augmenter : 12 de plus par rapport à jeudi !

René Collin, le ministre wallon de l’agriculture, de la nature et de la forêt a reçu du Réseau de Surveillance Sanitaire de la Faune Sauvage en Wallonie un nouvel état des lieux des analyses effectuées dans le cadre de la gestion de la peste porcine africaine sur le territoire délimité de 63.000 hectares.

A ce jour, 106 sangliers ont été prélevés. 80 d’entre eux ont été retrouvés dans le périmètre. Parmi ceux-ci, on compte désormais 44 cas viropositifs. Les sangliers prélevés en dehors du périmètre sont tous négatifs. Le nombre de sangliers contrôlés positifs ne cesse d’augmenter. En effet, alors qu’on en dénombrait 28 mardi et 32 jeudi, ils y en a, à présent, encore 12 de plus.