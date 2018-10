Michaël H, 27 ans, de Tintigny, comparaîtra devant le tribunal correctionnel endéans les deux mois.

Michaël H, le chasseur de Tintigny, âgé de 27 ans qui avait tiré un sanglier dans la zone infectée par la peste porcine africaine, dans la nuit de samedi à dimanche, entre Bellefontaine (Tintigny) et Sainte-Marie (Etalle) a été remis en liberté, après avoir été entendu. La procédure accélérée a été enclenchée. Il comparaîtra devant le tribunal correctionnel endéans les deux mois. Le braconnier est poursuivi pour avoir enfreint l’interdiction de chasser et de circuler dans la zone interdite. Quant à la carcasse du sanglier, remise aux services du Département Nature et Forêt, elle va être analysée. Des prélèvements ont été effectués. Les résultats ne seront pas connus avant mardi ou mercredi.