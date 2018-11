L'armée a délocalisé les activités de formation et d'entraînement organisées au camp militaire de Lagland (Arlon) vers d'autres terrains d'entraînement en raison de l'épidémie de peste porcine africaine (PPA) qui touche les sangliers dans la région, a indiqué mercredi le ministre de la Défense, Steven Vandeput.

"La Défense est en vigilance accrue pour la peste porcine africaine depuis le 12 août 2017", a-t-il déclaré en commission de la défense de la Chambre en réponse à une question de la députée Julie Fernandez Fernandez (PS).

Trente carcasses de sangliers ont été retrouvées dans ce camp, un domaine militaire s'étendant sur plus de 2.600 hectares, depuis la découverte de cadavres de ces animaux contaminés par la PPA. "Dix-sept de ces carcasses ont été déclarées viro-positives", a ajouté M. Vandeput (N-VA).

"Depuis le 14 septembre et jusqu'à nouvel ordre, une zone de quarantaine a été décidée et tous les exercices militaires dans le domaine de Lagland ont été stoppés et réorientés vers d'autres terrains", a-t-il précisé.

Une décontamination systématique du personnel et du matériel ayant séjourné dans la zone à risques a aussi été imposée.

Il a rappelé qu'une enquête judiciaire était en cours à propos de la "piste militaire" sur l'origine du virus, qui touche huit pays d'Europe de l'Est (Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie), mais aussi la Russie et la Chine.

Le camp de Lagland, installé à proximité du département de l'infanterie de la composante Terre et du centre d'instruction de base et d'écolage de Stockhem, abrite notamment un village "artificiel" d'une quarantaine de maisons reconstituées appelé Asperulange qui permet aux militaires de s'entraîner au combat en zone urbaine.