Les sangliers infectés par la peste porcine africaine ont tous été retrouvés à l'intérieur d'un périmètre de 2.500 hectares, a indiqué lundi le ministre wallon de l'Agriculture, René Collin (cdH), interrogé sur le sujet en commission du Parlement de Wallonie.

"A l'heure actuelle, 58 carcasses ont été retrouvées et testées. Vingt se sont avérées positives au virus et toutes ont été découvertes dans un polygone de 2.494 hectares, la distance la plus longue entre 2 carcasses pestiférées étant de 9.500 mètres", a précisé le ministre selon qui la Région dispose aujourd'hui "d'une cartographie quotidienne extrêmement précise de l'épidémie".

Depuis l'apparition de la peste porcine africaine, mi-septembre, dans le sud de la province de Luxembourg, une zone de sécurité de 63.000 hectares a été définie. Y sont interdits, jusqu'au 14 octobre inclus, la chasse, le nourrissage mais aussi les déplacements en forêt.

Volontairement large, cette zone est amenée à être réduite quand sera circonscrite l'épidémie, a rappelé le ministre Collin. "C'est impossible pour le moment car 2 tours de recherches - des sangliers infectés, ndlr - sont nécessaires. Au terme de cette étape, et après le feu vert de l'Europe, nous procéderons à la mise en place des clôtures nécessaires", a-t-il ajouté.

Quant à l'origine des sangliers infectés, elle n'est pas encore connue, a poursuivi René Collin pour qui la décision d'abattage des porcs sains situé dans la zone, prise par le fédéral, "reste une mesure pesante, qui fait mal sur le plan humain".