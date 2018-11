Le ministre Collin précise qu’aucune restriction à la circulation n’y serait prévue.

Dans le cadre de la gestion de la peste porcine africaine et à la suite de la décision européenne de prévoir au nord du périmètre infecté de 63.000 hectares une « zone de vigilance » de 28.000 hectares, le ministre wallon René Collin précise qu’aucune restriction à l’exploitation forestière et à la circulation n’y serait prévue. « En ce qui concerne les dispositions relatives à la chasse et en particulier des sangliers, mes services finalisent un projet d’arrêté du gouvernement », souligne-t-il.

« Comme indiqué dans la communication de l’AFSCA, je confirme qu’aucune mesure complémentaire ne s’appliquera sur les exploitations porcines situées dans cette zone à l’exception des porcs vivants destinés à l’exportation. Ces derniers devront être soumis à un test PPA. »

Selon René Collin, cette mesure ne remet nullement en cause la stratégie appliquée jusqu’ici. Il s’agit d’une adaptation complémentaire pour éviter au maximum les risques de dispersion du virus et éradiquer celui-ci au plus vite. A ce jour, 454 sangliers ont été prélevés dont 396 dans le périmètre infecté. 181 carcasses se sont révélées viropositives. Ces dernières se concentrent toujours essentiellement autour des villages de Buzenol, Ethe ainsi qu’au niveau du camp militaire de Lagland.