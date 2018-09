À Arlon, Nathalie était de passage ce mercredi matin au magasin PointCarré situé dans le zoning de l’Hydrion. Le but de sa visite ? Faire du shopping, pardi ! Mais pas comme d’habitude.

" J’ai un mariage ce samedi et toujours pas de tenue. Je suis donc à la bourre (sic) . J’ai appris que cette enseigne proposait un service personnalisé pour aider les clients à trouver une tenue. J’ai donc décidé de m’inscrire sur leur site hier soir. Ça m’a pris environ cinq minutes. J’ai ensuite reçu un mail qui me confirmait mon rendez-vous d’aujourd’hui avec Claudia, mon personal shopper. Quand on va dans un magasin, on n’a pas toujours le temps de parler ou d’être conseillée par une vendeuse. Avec Claudia, je sais que j’ai une heure où elle ne sera qu’avec moi ", confie cette femme, visiblement très enthousiasmée par ce concept novateur.

Claudia fait partie des vingt-huit employées formées spécifiquement pour occuper cette nouvelle fonction. PointCarré innove une fois de plus car l’enseigne souhaitait se rapprocher de ses clients, comme le souligne son directeur marketing Benoît Devrin : " Le client reste au centre de notre attention. Mais nous voulions créer une relation émotionnelle plus importante entre lui et notre enseigne. En développant ce concept de personal shopper , nous entendons révolutionner l’expérience client en magasin. L’idée est de permettre à chacun de gagner du temps tout en profitant d’un service minimum. Les conseils personnalisés prodigués par Claudia permettent à chaque client d’avoir l’assurance de s’habiller avec style. En n’y consacrant qu’une heure de son temps."

L’enseigne PointCarré compte actuellement vingt-huit magasins dans le royaume. Il y aura un personal shopper dans vingt et un établissements. Les cinq magasins de la province (Arlon, Florenville, Libramont, Marche et Virton) disposent chacun d’un personal shopper. On oubliait le plus important : ce service est entièrement gratuit. "Après une heure, si le client n’est toujours pas satisfait des différentes tenues proposées, il peut s’en aller. C’est la règle du jeu", conclut Benoît Devrin.