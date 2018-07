Ce samedi à Bertogne était organisée une randonnée pour quads et motos. Une organisation du Syndicat d’Initiative local qui en était à sa deuxième édition. Cette randonnée a été marquée par le décès d’un pilote de quad qui, pour une raison indéterminée, a perdu le contrôle de son engin et a percuté un arbre.

« Il était en fin de parcours », explique le bourgmestre Christian Glaude. « Nous ne connaissons pas la raison pour laquelle il a dévié de la route. Quand les secours sont arrivés, il était déjà trop tard. » Il s’agit d’un homme de la région de Ciney âgé d’une bonne trentaine d’années. Au moment du drame, il était suivi par un autre quad piloté par un copain. « Je suis allé sur place et j’ai pu discuter avec plusieurs pilotes qui m’ont répété que l’organisation était vraiment au top. Nous n’accepterions pas sur le territoire de Bertogne une organisation qui ne soit pas parfaitement réfléchie. On ne peut absolument pas parler de défaut d’organisation, que du contraire. » Cette randonnée, qui avait nécessité d’importants préparatifs, avait attiré plus de 280 pilotes et équipages. Après le dramatique accident, la randonnée a été stoppée. La journée devait se terminer par un concert du groupe High Voltage. Le concert a également été annulé.