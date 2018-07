Le ministre wallon René Collin a souligné qu’il était opposé à l’orientation de la PAC

Le village de l’agriculture de la 84e Foire agricole de Libramont a été inauguré ce vendredi par le ministre de l’agriculture René Collin en présence du ministre président de la Wallonie Willy Borsus et du ministre Carlo Di Antonio. Le thème 2018 du village wallon ? « La Wallonie, ça ressource ! » René Collin prône une agriculture familiale et durable. Il entend développer les produits de qualité spécifique. Trois dossiers de reconnaissance sont actuellement à l’examen à la commission européenne : l’escavêche de Chimay, le miel de Wallonie et le blanc bleu belge. L’occasion pour le ministre wallon de l’agriculture de rappeler qu’il est opposé à la politique européenne en matière de gestion des marchés. Il demande à l’Europe de mettre en place des mécanismes de régulation des marchés.